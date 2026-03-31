Salute Bassetti | Ecco tre modi per capire se beviamo abbastanza acqua

Un esperto in ambito sanitario ha illustrato tre metodi pratici per verificare se si assume una quantità sufficiente di acqua ogni giorno. In linea generale, si raccomanda agli adulti di bere almeno 1,5 litri di liquidi quotidianamente per garantire un’adeguata idratazione. Questi suggerimenti si rivolgono a chi desidera controllare autonomamente il proprio livello di assunzione di acqua senza ricorrere a strumenti specifici.

In generale, si consiglia di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno per un adulto: i consigli del medico genovese Matteo Bassetti In generale, agli adulti viene consigliato di bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, per mantenere una corretta idratazione. Ma come si fa a capire se si beve abbastanza acqua durante il giorno? A spiegare un metodo facile è il medico genovese Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino. Per l'esperto, ci sono tre modi per capire se si sta facendo un buon lavoro. Il primo è il test del pizzicotto: “Ci diamo un pizzicotto sul palmo della mano - dice in un video pubblicato sui social - se dopo averlo mollato torna perfettamente come prima, vuol dire che la nostra pelle è elastica, ricca di collagene e di acqua”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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