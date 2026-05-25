acf maria vlassopoulou convocata dalla nazionale greca

Notizia in breve

Maria Vlassopoulou è stata convocata dalla Nazionale Greca di calcio. La calciatrice dell’ACF Arezzo riceve la chiamata ufficiale per le prossime gare internazionali. La convocazione è stata comunicata oggi. La giocatrice parteciperà con la selezione nazionale in un impegno ufficiale. Non sono stati rivelati dettagli sulle date o le partite specifiche. La convocazione riguarda la rappresentativa femminile della Grecia.