Acf Maria Vlassopoulou convocata dalla Nazionale Greca
Maria Vlassopoulou è stata convocata dalla Nazionale Greca di calcio. La calciatrice dell’ACF Arezzo riceve la chiamata ufficiale per le prossime gare internazionali. La convocazione è stata comunicata oggi. La giocatrice parteciperà con la selezione nazionale in un impegno ufficiale. Non sono stati rivelati dettagli sulle date o le partite specifiche. La convocazione riguarda la rappresentativa femminile della Grecia.
Arezzo, 25 maggio 2026 – ACF Arezzo è lieta di annunciare che la calciatrice M aria Vlassopoulou è stata convocata dalla Nazionale Greca. Dopo aver fatto il suo debutto con la Nazionale maggiore il 18 aprile 2026 in occasione dell’amichevole contro la Moldavia, la centrocampista torna nella lista delle convocate in vista della gara contro la Georgia, prevista per il 9 giugno, valevole per la qualificazione al Campionato del Mondo 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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