Papa Leone ha (ri)fatto il gesto virale del meme "6-7" mentre era a bordo della Papamobile ad Acerra. Il Pontefice aveva precedentemente fatto il gesto del "six-seven" davanti a un gruppo di bambini e al sacerdote cattolico, padre Roberto Fiscer, il 17 maggio scorso. In entrambe le occasioni le immagini di Leone XIV hanno fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Acerra, Papa Leone fa (di nuovo) il gesto "6-7": il video virale

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