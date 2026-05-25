Accertatori della sosta scattano i controlli notturni nella Ztl

Da veronasera.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Verona, gli accertatori della sosta hanno avviato controlli notturni nella Ztl nell’ambito della campagna “Sosta Responsabilmente”. L’iniziativa di Amt3 prevede di informare in anticipo gli automobilisti sulle strade soggette a controlli intensificati. Le verifiche si concentrano principalmente nelle ore notturne, con l’obiettivo di favorire un comportamento più responsabile tra chi parcheggia nelle zone a traffico limitato. La campagna continuerà nelle prossime settimane, coinvolgendo diverse aree della città.

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Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione denominata “Sosta Responsabilmente”, l'iniziativa con cui Amt3 intende avvisare preventivamente gli automobilisti sulle strade che saranno particolarmente monitorate dagli accertatori della sosta.In questa settimana, l'attenzione dei verificatori. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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