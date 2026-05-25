A San Mauro Pascoli una panchina gialla contro bullismo con la regia del consiglio comunale dei ragazzi

Il consiglio comunale dei ragazzi di San Mauro Pascoli ha installato una panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo. L'installazione è avvenuta giovedì scorso e fa parte del progetto nazionale ‘Gina la Panchina’, promosso da Helpis Onlus.

Il consiglio comunale dei ragazzi del Comune di San Mauro Pascoli ha realizzato, lo scorso giovedì, la Panchina Gialla contro il bullismo e il cyberbullismo, aderendo al progetto nazionale ‘Gina la Panchina’ promosso da Helpis Onlus.L’iniziativa rientra nella rete nazionale delle ‘Panchine. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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