A Milano si stanno sviluppando progetti per una nuova tipologia di farmacia, che oltre alla vendita di medicinali offrirà servizi di consulenza sulla longevità. L’obiettivo è supportare le persone nel mantenimento di energia, autonomia e qualità della vita più a lungo. La discussione scientifica si concentra su aspetti come ricerca, prevenzione, nutrizione e salute mentale, con l’intento di rinnovare i modelli di cura tradizionali.

Vivere più a lungo mantenendo energia, autonomia e qualità della vita. È questo il cambio di prospettiva che sta ridisegnando il dibattito scientifico intorno a un intreccio sempre più complesso: ricerca, prevenzione, nutrizione, salute mentale, nuovi modelli di cura. In questo contesto, nasce il progetto GenAge®, presentato da Unifarco al Milan Longevity Summit. Al centro un’idea molto ambiziosa: trasformare la farmacia in un vero e proprio «Longevity hub», uno spazio dove il farmacista non si limita a dispensare farmaci, ma diventa una guida multidisciplinare in un percorso costruito su evidenze scientifiche, analisi dello stile di vita e prevenzione personalizzata. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - A Milano si progetta la farmacia del futuro: dai medicinali alla consulenza sulla longevità

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Da scarto impossibile a sedia: l'incredibile trasformazione nel progetto ReMed | TG Sostenibilità

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