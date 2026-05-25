A Lucera avanti con Pitta | è due volte sindaco al primo turno

Da foggiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giuseppe Pitta ha vinto le elezioni comunali a Lucera al primo turno, confermando la sua posizione di sindaco. I risultati ufficiali mostrano che ha ottenuto oltre il 50% delle preferenze. I concorrenti Vincenzo Checchia e Nicola Di Battista si sono già congratulati con lui. La vittoria è ormai definitiva, e Pitta resta in carica per un altro mandato. Nessuna variazione rispetto ai dati diffusi nelle scorse ore.

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Gli avversari Vincenzo Checchia e Nicola Di Battista si sono già congratulati con lui, ormai il dato è consolidato: Giuseppe Pitta resta in sella ed è due volte sindaco di Lucera al primo turno.Non serve il ballottaggio nel centro federiciano. L'uscente Pitta ha già doppiato Checchia (sostenuto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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