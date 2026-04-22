NAB Show 2026 a Las Vegas | IA e broadcast guidano il futuro dei media

Durante il NAB Show 2026 a Las Vegas sono stati presentati gli ultimi sviluppi nel settore dei media, con un focus particolare sull'intelligenza artificiale e le reti satellitari. La fiera ha mostrato come queste tecnologie stanno influenzando le modalità di produzione e distribuzione dei contenuti. Sono stati illustrati nuovi strumenti e soluzioni, evidenziando le innovazioni che stanno plasmando il futuro del broadcasting e dei media digitali.