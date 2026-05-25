A Cervia Savelli ammette la sconfitta | Vince Boschetti nostro risultato sotto le aspettative
Mirko Boschetti è stato eletto sindaco di Cervia, con Paolo Savelli che ha ammesso la sconfitta e ha riconosciuto la vittoria dell’avversario. Savelli ha dichiarato che il risultato è stato al di sotto delle aspettative per il suo schieramento. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo lo scrutinio delle schede elettorali.
"Mirko Boschetti è il nuovo sindaco di Cervia e gli faccio le mie congratulazioni". Lo afferma uno degli sfidanti, Paolo Savelli. "Il risultato della Lista Civica Cambia Con Noi è molto al di sotto delle aspettative e me ne assumo conseguentemente e ovviamente la responsabilità politica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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