A Cervia Savelli ammette la sconfitta | Vince Boschetti nostro risultato sotto le aspettative

Notizia in breve

Mirko Boschetti è stato eletto sindaco di Cervia, con Paolo Savelli che ha ammesso la sconfitta e ha riconosciuto la vittoria dell’avversario. Savelli ha dichiarato che il risultato è stato al di sotto delle aspettative per il suo schieramento. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo lo scrutinio delle schede elettorali.