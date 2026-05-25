A Cavallino-Treporti vince Roberta Nesto per la terza volta

Notizia in breve

Roberta Nesto, sindaca uscente di Cavallino-Treporti, ha ottenuto la sua terza vittoria elettorale consecutiva. La vittoria è stata confermata ufficialmente, anche se i dati ufficiali non sono ancora stati pubblicati. Lo sfidante, Giacomo Lazzarini, ha ammesso la sconfitta. La vittoria di Nesto è stata riconosciuta de facto, senza ulteriori dettagli sui risultati ufficiali.