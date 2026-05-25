A Cavallino-Treporti vince Roberta Nesto per la terza volta
Roberta Nesto, sindaca uscente di Cavallino-Treporti, ha ottenuto la sua terza vittoria elettorale consecutiva. La vittoria è stata confermata ufficialmente, anche se i dati ufficiali non sono ancora stati pubblicati. Lo sfidante, Giacomo Lazzarini, ha ammesso la sconfitta. La vittoria di Nesto è stata riconosciuta de facto, senza ulteriori dettagli sui risultati ufficiali.
A dati ancora non pubblicati, è arrivata l'ufficialità de facto della vittoria di Roberta Nesto, sindaca uscente di Cavallino-Treporti, ammessa anche dallo sfidante Giacomo Lazzarini.In questo articolo le dichiarazioni della sindaca a caldo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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