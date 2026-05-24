I candidati sindaco Nesto e Lazzarini hanno votato a Cavallino-Treporti

Questa mattina i candidati sindaco di Cavallino-Treporti, Roberta Nesto e Giacomo Lazzarini, hanno votato ai rispettivi seggi. La sindaca uscente, che si ricandida per un terzo mandato, e il suo avversario sono stati entrambi presenti per espletare il voto. Nessuna altra persona è stata indicata.

Questa mattina hanno votato anche i candidati sindaco per Cavallino-Treporti, ai rispettivi seggi. La sindaca uscente Roberta Nesto, che si ricandida per un terzo mandato, e lo “sfidante” Giacomo Lazzarini. A Cavallino-Treporti non è previsto ballottaggio, si vota fino a stasera alle 23 e domani. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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