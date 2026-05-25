a 53 anni alla fondatrice di goop basta preparare una frittata in pigiama

Notizia in breve

Gwyneth Paltrow, 53 anni, ha condiviso sui social una foto in cui prepara una frittata in pigiama durante il weekend del Memorial Day. La foto mostra un momento intimo e casalingo, con l’attrice intenta a cucinare in modo semplice e rilassato. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato positivamente la sua spontaneità. La scena si svolge in un ambiente domestico, senza elementi di scena o artificio.