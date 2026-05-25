A 53 anni alla fondatrice di Goop basta preparare una frittata in pigiama
Gwyneth Paltrow, 53 anni, ha condiviso sui social una foto in cui prepara una frittata in pigiama durante il weekend del Memorial Day. La foto mostra un momento intimo e casalingo, con l’attrice intenta a cucinare in modo semplice e rilassato. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato positivamente la sua spontaneità. La scena si svolge in un ambiente domestico, senza elementi di scena o artificio.
G wyneth Paltrow torna a mostrarsi ai suoi follower in una versione intima e casalinga, intenta a spadellare in occasione del weekend del Memorial Day. Nel video condiviso il 23 maggio, l’attrice cinquantatreenne regala una nuova puntata alla sua serie social “boyfriend breakfast”. Presentandosi davanti ai fornelli con un completo loungewear verde smeraldo, perfetto per esaltare il viso senza trucco impeccabile. Gwyneth Paltrow, colazione umbra con la torta al testo: ma la farcitura è (troppo) americana X Gwyneth Paltrow regina del no-makeup dopo i 50. Nella luce dell’estate che si avvicina, il set coordinato della star di Shakespeare in love grida lusso sussurrato da ogni singola cucitura. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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