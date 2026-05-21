Dove vedere in tv Usyk-Verhoeven Mondiale pesi massimi 2026 | orario programma streaming

Per chi desidera seguire in televisione l'incontro tra Oleksandr Usyk e Verhoeven, il match rientra nel programma del Mondiale pesi massimi 2026. Usyk torna sul ring dopo quasi un anno dall’ultima vittoria, avvenuta il 19 luglio, contro Daniel Dubois, quando si impose nel quinto round e si confermò campione del mondo dei pesi massimi. L’evento sarà trasmesso in diretta anche attraverso le piattaforme di streaming ufficiali, con orario e dettagli specifici disponibili sui canali di diffusione.

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Oleksandr Usyk farà il proprio ritorno sul ring a quasi un anno di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica: lo scorso 19 luglio mandò al tappeto Daniel Dubois nel corso della quinta ripresa e si confermò Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi. Il fuoriclasse ucraino si rimetterà in gioco sabato 23 maggio, quando incrocerà i guantoni con l’olandese Rico Verhoeven alle Piramidi di Giza per il Mondiale WBC dei pesi massimi. In uno degli scenari più suggestivi al mondo, il padrone della categoria regina se la dovrà vedere con un ex kickboxer e partirà con tutti i favori del pronostico. Attenzione ai dettagli delle... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Usyk-Verhoeven, Mondiale pesi massimi 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Is $60 Worth It Usyk vs. Verhoeven Analysis and Undercard Breakdown Sullo stesso argomento Titoli di Oleksandr Usyk nel mirino dei pesi massimi prima dello scontro con VerhoevenIn un contesto di alto livello, il panorama dei pesi massimi vede protagonisti diversi poli di pressione in attesa di opportunità per l’accesso ai... Leggi anche: Dove vedere in tv la Strade Bianche 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Usyk-Verhoeven, Mondiale pesi massimi 2026: orario, programma, streamingOleksandr Usyk farà il proprio ritorno sul ring a quasi un anno di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica: lo scorso 19 luglio mandò al tappeto ... oasport.it