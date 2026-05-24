Tromso-Aalesund lunedì 25 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Tromso affronta in casa l’Aalesund lunedì 25 maggio alle 17:00, dopo aver perso il primato nell’ultimo turno. La partita si gioca nel contesto del campionato e si conoscono già le formazioni ufficiali. Le quote e i pronostici sono disponibili, ma ancora non sono stati comunicati. La squadra di casa cerca di recuperare punti per risalire in classifica, mentre l’Aalesund punta a confermare la propria posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo aver perso il primato nell’ultimo turno il Tromso di Vik è impegnato quest’oggi in casa contro l’Aalesund.  I gutan hanno vinto solamente una delle ultime 4 gare, e la cinquina subita in casa del BodoGlimt è costata il sorpasso ai danni del Viking. Difesa che ha iniziato a perdere colpi negli ultimi scontri diretti: con la cinquina subita a domicilio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

tromso aalesund luned236 25 maggio 2026 ore 17 00 formazioni ufficiali quote pronostici
© Infobetting.com - Tromso-Aalesund (lunedì 25 maggio 2026 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tromso-Aalesund (lunedì 25 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Temi più discussi: Tromso-Aalesund (lunedì 25 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici; Tromso-Aalesund streaming e diretta tv: sfida delicata tra voglia di riscatto e fiducia ritrovata; Tromso-Aalesund lunedì 25 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici; Tromso-Aalesund lunedì 25 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici.

tromso aalesund tromso aalesund lunedì 25Pronostici campionato norvegese, migliori quote e consigli per la sfida Tromso-AalesundL’Eliteserien propone oggi diverse partite. In particolare vale la pena soffermarsi su quella del Tromso che ospita l’Aalesund visto che l’undici di casa ha già anticipato un paio di partite e si trov ... tuttosport.com

tromso aalesund tromso aalesund lunedì 25Tromso-Aalesund streaming e diretta tv: sfida delicata tra voglia di riscatto e fiducia ritrovataTromso-Aalesund, partita di Eliteserien in programma lunedì 25 maggio alle 17:00: guardala gratis in streaming su Bet365 ... derbyderbyderby.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web