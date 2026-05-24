Tromso-Aalesund lunedì 25 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Tromso affronta in casa l’Aalesund lunedì 25 maggio alle 17:00, dopo aver perso il primato nell’ultimo turno. La partita si gioca nel contesto del campionato e si conoscono già le formazioni ufficiali. Le quote e i pronostici sono disponibili, ma ancora non sono stati comunicati. La squadra di casa cerca di recuperare punti per risalire in classifica, mentre l’Aalesund punta a confermare la propria posizione.

Dopo aver perso il primato nell’ultimo turno il Tromso di Vik è impegnato quest’oggi in casa contro l’Aalesund. I gutan hanno vinto solamente una delle ultime 4 gare, e la cinquina subita in casa del BodoGlimt è costata il sorpasso ai danni del Viking. Difesa che ha iniziato a perdere colpi negli ultimi scontri diretti: con la cinquina subita a domicilio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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