Il Tromso affronta in casa l’Aalesund nel match di lunedì 25 maggio alle 17:00. La squadra di Vik ha perso il primato nell’ultimo turno e cerca punti per risalire in classifica. Le formazioni sono state annunciate, e le quote delle scommesse indicano favoriti i padroni di casa. Non sono stati comunicati eventuali cambiamenti di formazione o dettagli sulle condizioni dei giocatori.

Dopo aver perso il primato nell’ultimo turno il Tromso di Vik è impegnato quest’oggi in casa contro l’Aalesund. I gutan hanno vinto solamente una delle ultime 4 gare, e la cinquina subita in casa del BodoGlimt è costata il sorpasso ai danni del Viking. Difesa che ha iniziato a perdere colpi negli ultimi scontri diretti: con la cinquina subita a domicilio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tromso-Aalesund (lunedì 25 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

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