Elfsborg-BK Hacken lunedì 25 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Lunedì 25 maggio 2026 alle 19:00 si disputa la partita tra Elfsborg e BK Hacken, valida per il nono turno di Allsvenskan. La gara si gioca in casa dell'Elfsborg, mentre il BK Hacken si trova al terzo posto in classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili per le scommesse, ma non sono stati ancora pubblicati pronostici ufficiali.