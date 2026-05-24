Elfsborg-BK Hacken lunedì 25 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Lunedì 25 maggio 2026 alle 19:00 si disputa la partita tra Elfsborg e BK Hacken, valida per il nono turno di Allsvenskan. La gara si gioca in casa dell'Elfsborg, mentre il BK Hacken si trova al terzo posto in classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili per le scommesse, ma non sono stati ancora pubblicati pronostici ufficiali.
Tra i posticipi del nono turno di Allsvenskan c’è la gara che vede l’Elfsborg affrontare in casa il BK Hacken di Gustafson terzo in classifica. Due squadre che seguono la lepre Sirius a pochi punti di distanza, con la squadra di Hamberg che ad oggi ha perso una sola gara in campionato mentre i Gettingarna sono attualmente imbattuti con 4 vittorie e altrettanti pareggi. Ospiti partiti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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