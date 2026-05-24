Tragedia al Mediterraneo club si sente male dopo una partita di padel | morto un settantenne

Un uomo di 70 anni è morto oggi al Mediterraneo Padel Club di via Imperatore Federico, dopo aver accusato un malore durante una partita. L'ex impiegato dell'Autorità portuale si trovava sul campo mentre si svolgeva un torneo organizzato da un Cral. Immediatamente soccorso, sono stati chiamati i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Un malore dopo la partita di padel. Sarebbe morto così Daniele Chiarelli, 70 anni, ex impiegato dell'Autorità portuale: stamattina si trovava al Mediterraneo Padel Club di via Imperatore Federico, dove si stava svolgendo un torneo organizzato da un Cral. Maestri argentini e campi al coperto: vi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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