Tennis il palermitano Cinà compie l' impresa | al Roland Garros batte l' americano Opelka in cinque set

Notizia in breve

Il diciannovenne palermitano Federico Cinà ha vinto al suo primo turno di Roland Garros contro Reilly Opelka, battendolo in cinque set con i punteggi 3-6, 6-4, 6-2, 6-7, 6-4. La partita si è conclusa dopo quasi tre ore di gioco. Opelka, statunitense di 2,11 metri, aveva vinto il primo set, ma Cinà ha recuperato nel secondo e terzo set. La vittoria è arrivata al quinto set, con il giovane che ha conquistato il passaggio del turno.