Strapapà grande partecipazione all' open day dell' Asp tra sport e prevenzione
Questa mattina a Villa Florio si è svolto l’Open Day della prevenzione, organizzato dall’Asp in occasione della Strapapà, la corsa podistica per bambini e genitori. Numerose persone si sono recate per partecipare alle attività di screening e informazione sulla salute. L’evento ha visto coinvolti numerosi volontari e operatori sanitari che hanno offerto consulenze e servizi gratuiti ai partecipanti. La giornata ha coinvolto famiglie e bambini in un’atmosfera di festa e sensibilizzazione.
Grande partecipazione questa mattina a Villa Florio per l’Open Day della prevenzione organizzato dall’Asp in occasione della Strapapà, la manifestazione podistica dedicata ai più piccoli e ai loro genitori.Per tutta la mattinata i gazebo dell’Azienda sanitaria sono stati punto di riferimento per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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