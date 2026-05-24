Strapapà grande partecipazione all' open day dell' Asp tra sport e prevenzione

Notizia in breve

Questa mattina a Villa Florio si è svolto l’Open Day della prevenzione, organizzato dall’Asp in occasione della Strapapà, la corsa podistica per bambini e genitori. Numerose persone si sono recate per partecipare alle attività di screening e informazione sulla salute. L’evento ha visto coinvolti numerosi volontari e operatori sanitari che hanno offerto consulenze e servizi gratuiti ai partecipanti. La giornata ha coinvolto famiglie e bambini in un’atmosfera di festa e sensibilizzazione.