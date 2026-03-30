Festa a San Siro l’arcivescovo Delpini incontra 45mila cresimandi | La gioia non è in vendita

A Milano, nello stadio di San Siro, si è svolta una grande celebrazione con la partecipazione di circa quarantacinquemila bambini, principalmente di quinta elementare, accompagnati da genitori, educatori e padrini e madrine. L’arcivescovo ha incontrato i cresimandi, sottolineando che “la gioia non è in vendita”. La manifestazione ha coinvolto un vasto pubblico e si è svolta nel rispetto delle normative vigenti.

Milano, 30 marzo 2026 – Quarantacinquemila ragazzini - la maggior parte di quinta elementare - genitori, educatori padrini e madrine colorano gli spalti dello stadio di San Siro. Al centro ci sono più di 800 adolescenti-figuranti che imbandiscono la tavola della festa. Da 43 anni si ripete il tradizionale incontro dell’arcivescovo con i cresimandi della diocesi di Milano: dal 1983 si sono passati il testimone quattro arcivescovi e pure due Pontefici, Papa Benedetto XVI ha partecipato alla festa dei cresimandi al Meazza nel 2012 e Papa Francesco nel 2017. L’arcivescovo. “L’immagine che abbiamo usato per preparare questo momento è stata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa a San Siro, l’arcivescovo Delpini incontra 45mila cresimandi: “La gioia non è in vendita” Articoli correlati In 45mila a San Siro per l'incontro con l'Arcivescovo: torna la festa dei cresimandiSi svolgerà a San Siro domenica 29 marzo l’incontro dei cresimandi della Diocesi di Milano con l’arcivescovo e i vicari episcopali. L’arcivescovo Delpini presiede la Via CrucisMAGENTA La seconda delle sette Via Crucis che l’arcivescovo Mario Delpini guiderà in questa Quaresima in altrettante località della Diocesi si tiene... Tutto quello che riguarda San Siro Temi più discussi: I Cresimandi verso San Siro come una grande festa; In 45mila a San Siro per l'incontro con l'Arcivescovo: torna la festa dei cresimandi; Quarantacinquemila cuori a San Siro: torna il grande incontro con i cresimandi a Milano; Il Foglio torna a San Siro. L'evento del Foglio Sportivo 2026. Cresimandi 2026 a San Siro: incontro con l'Arcivescovo di Milano Mario DelpiniDomenica 29 marzo 2026 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano torna il tradizionale incontro dei cresimandi della Diocesi di Milano con l’arcivescovo Mario Delpini e i vicari episcopali: a occupare gli ... mentelocale.it In 45mila a San Siro per l'incontro con l'Arcivescovo: torna la festa dei cresimandiSi svolgerà a San Siro domenica 29 marzo l’incontro dei cresimandi della Diocesi di Milano con l’arcivescovo e i vicari episcopali. Ad occupare gli spalti saranno circa 45 mila persone: ragazzi e raga ... milanotoday.it Si è da poco concluso allo stadio San Siro l’incontro di mons. Delpini con i cresimandi FOM - Fondazione Oratori Milanesi Andrea Cherchi - facebook.com facebook Milano, i cresimandi a San Siro, in festa con l'arcivescovo Mario #Delpini @TgrRai Lombardia #IoSeguoTgr x.com