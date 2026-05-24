Serie B2 femminile il Ct Palermo torna al successo | sconfitte per 4-0 le lombarde dello Junior Tennis Training Malnate

Da palermotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Ct Palermo femminile ha battuto 4-0 lo Junior Tennis Training Malnate in una partita di Serie B2. La vittoria in casa consente alla squadra di rafforzare le speranze di qualificazione ai playoff promozione. Nessun set è stato perso durante l’incontro, che si è svolto nel rispetto delle regole del torneo. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grazie al netto successo interno per 4-0 sulla squadra dello Junior Tennis Training Malnate (Varese), il Ct Palermo al femminile rilancia le proprie ambizioni in chiave playoff promozione. La compagine capitanata dai maestri Alessandro Chimirri e Silvio Marasca sale a 7 punti in classifica dopo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SERIE C FEMMINILE 2025-2026 | LECCE WOMEN VS PALERMO | LIVE

Video SERIE C FEMMINILE 2025-2026 | LECCE WOMEN VS PALERMO | LIVE

Notizie e thread social correlati

Tennis, torna la serie B2: le squadre del Ct Palermo impegnate in trasfertaDomenica 10 maggio riprende il campionato di serie B2 di tennis dopo la sospensione dello scorso fine settimana, causata da alcuni eventi legati...

Temi più discussi: Serie B2 femminile, il Ct Palermo torna al successo: sconfitte per 4-0 le lombarde dello Junior Tennis Training Malnate; Serie B, i risultati delle lombarde nella quarta giornata; Tennis, sfuma il settimo titolo Itf per Gabriele Piraino: sconfitta in finale a Reggio Emilia; Ct Palermo Serie B2, Donne da Playoff, Uomini in Serie C.

junior tennis training serie b2 femminile ilSerie B2 femminile, il Ct Palermo torna al successo: sconfitte per 4-0 le lombarde dello Junior Tennis Training MalnateDiletta D'Amico e compagne rilanciano le proprie ambizioni in chiave playoff promozione. Cade a Sciacca la squadra maschile, che saluta in anticipo la serie B2 ... palermotoday.it

Serie B2 femminile di tennis Tc Padova pareggia a Faenza Plebiscito per un soffio perde a MeranoDue le formazioni patavine in lizza che ora dopo la terza giornata vede il terzo posto per il Tc Padova ed il quinto del Cs Plebiscito che Domenica prossima osserverà riposo. Tc Padova che Domenica 17 ... padovaoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web