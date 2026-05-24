Serie B2 femminile il Ct Palermo torna al successo | sconfitte per 4-0 le lombarde dello Junior Tennis Training Malnate

Notizia in breve

Il Ct Palermo femminile ha battuto 4-0 lo Junior Tennis Training Malnate in una partita di Serie B2. La vittoria in casa consente alla squadra di rafforzare le speranze di qualificazione ai playoff promozione. Nessun set è stato perso durante l’incontro, che si è svolto nel rispetto delle regole del torneo. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica.