Serie B2 femminile il Ct Palermo torna al successo | sconfitte per 4-0 le lombarde dello Junior Tennis Training Malnate
Il Ct Palermo femminile ha battuto 4-0 lo Junior Tennis Training Malnate in una partita di Serie B2. La vittoria in casa consente alla squadra di rafforzare le speranze di qualificazione ai playoff promozione. Nessun set è stato perso durante l’incontro, che si è svolto nel rispetto delle regole del torneo. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica.
Grazie al netto successo interno per 4-0 sulla squadra dello Junior Tennis Training Malnate (Varese), il Ct Palermo al femminile rilancia le proprie ambizioni in chiave playoff promozione. La compagine capitanata dai maestri Alessandro Chimirri e Silvio Marasca sale a 7 punti in classifica dopo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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