Mercoledì 20 maggio si svolgono diverse competizioni sportive, tra cui la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Si giocano anche i playoff di Serie B e Serie C, con alcune squadre che si sfidano per la promozione e altre per evitare la retrocessione. La giornata si presenta ricca di partite decisive, con incontri che coinvolgono squadre di diversi campionati italiani e internazionali. Tra le sfide in programma, spicca anche una novità rispetto alle aspettative precedenti.

I pronostici di mercoledì 20 maggio, c’è la finale di Europa League Friburgo-Aston Villa e i playoff di Serie B e Serie C La novità assoluta contro la grande favorita. Potrebbe essere questo il sottotitolo della finale di Europa League, edizione 2025-26, tra Friburgo e Aston Villa. Da una parte i tedeschi, mai arrivati così lontano nelle precedenti partecipazioni alle competizioni continentali, dall’altra gli inglesi, che invece hanno l’occasione di vincere il loro primo trofeo europeo dopo oltre 40 anni e che per farlo si affidano al “re” indiscusso di questa manifestazione, quell’Unai Emery che l’ha sollevata ben quattro volte nel corso della sua carriera (tre con il SeVILLA, una alla guida del VILLArreal e ora potrebbe riuscirci con l’Aston VILLA. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 20 maggio: finale Europa League, Serie B, Serie C e altri campionati

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