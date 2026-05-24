Mariella Viale ha sfiorato una medaglia nella tappa di Coppa del mondo di sciabola femminile a Lima, chiudendo al quarto posto. La gara si è svolta nella capitale peruviana e l’atleta italiana ha raggiunto una posizione di rilievo, mancando di poco il podio. La competizione ha visto protagonisti altri atleti internazionali, ma Viale si è distinta per le sue performance nelle eliminatorie. L’Italia si ferma così a un passo dal podio in questa prova.

Mariella Viale ha sfiorato la medaglie della tappa di Coppa del mondo di sciabola femminile a Lima. la 21enne napoletana delle Fiamme Oro ha chiuso all’ottavo posto, fermandosi soltanto nel match valido per l’accesso al podio contro la rosa Yana Egorian, campionessa olimpica e avversaria di altissimo livello. Il cammino di Viale è stato di grande spessore, soprattutto considerando che arrivava dalle qualificazioni. L’azzurra ha iniziato superando la russa Mikhailova con annetto 15-8, poi ha vinto il derby italiano contro Michela Battiston con il punteggio di 15-6. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Sciabola femminile, Viale sfiora l’impresa a Lima: l’Italia chiude ai piedi del podio

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