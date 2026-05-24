Sciabola femminile Viale sfiora l’impresa a Lima | l’Italia chiude ai piedi del podio

Da sportface.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Mariella Viale ha sfiorato una medaglia nella tappa di Coppa del mondo di sciabola femminile a Lima, chiudendo al quarto posto. La gara si è svolta nella capitale peruviana e l’atleta italiana ha raggiunto una posizione di rilievo, mancando di poco il podio. La competizione ha visto protagonisti altri atleti internazionali, ma Viale si è distinta per le sue performance nelle eliminatorie. L’Italia si ferma così a un passo dal podio in questa prova.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mariella Viale ha sfiorato la medaglie della tappa di Coppa del mondo di sciabola femminile a Lima. la 21enne napoletana delle Fiamme Oro ha chiuso all’ottavo posto, fermandosi soltanto nel match valido per l’accesso al podio contro la rosa Yana Egorian, campionessa olimpica e avversaria di altissimo livello. Il cammino di Viale è stato di grande spessore, soprattutto considerando che arrivava dalle qualificazioni. L’azzurra ha iniziato superando la russa Mikhailova con annetto 15-8, poi ha vinto il derby italiano contro Michela Battiston con il punteggio di 15-6. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

sciabola femminile viale sfiora l8217impresa a lima l8217italia chiude ai piedi del podio
© Sportface.it - Sciabola femminile, Viale sfiora l’impresa a Lima: l’Italia chiude ai piedi del podio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Rio, l’Italia sfiora il podio nella sciabola Under 17: Hirsch Butté chiude quinto, Mocci si ferma agli ottaviNella seconda giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro 2026, dedicata alle gare di sciabola Under 17, l’Italia ha ottenuto risultati...

Scherma: Manuela Spica sfiora il podio al Grand Prix di sciabola, indietro BattistonDurante la giornata di oggi, sulla pedana di Incheon in Corea del Sud, si è disputato il Grand Prix 2026 di scherma nella specialità sciabola.

Argomenti più discussi: Coppa del Mondo di sciabola femminile – Mariella Viale sfiora la medaglia a Lima, fermata nel match per il podio dall’olimpionica Egorian; Sciabola femminile, Viale sfiora l’impresa a Lima: l’Italia chiude ai piedi del podio.

sciabola femminile viale sfioraSciabola femminile, Viale sfiora l’impresa a Lima: l’Italia chiude ai piedi del podioMariella Viale ha sfiorato la medaglie della tappa di Coppa del mondo di sciabola femminile a Lima . la 21enne napoletana delle Fiamme Oro ha chiuso all'ottavo ... sportface.it

Sciabola, azzurre vicine alla semifinale in Coppa del Mondo a TashkentLe sciabolatrici azzurre hanno sfiorato l'accesso alla semifinale nella recente tappa di Coppa del Mondo di scherma, specialità sciabola, che si è svolta nella città di Tashkent. Un risultato che, pur ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web