Schiamazzi fino all' alba in piazza Garibaldi non si riesce più a dormire
Un lettore ha segnalato schiamazzi continui fino alle prime ore del mattino in piazza Garibaldi, impedendo il riposo ai residenti. La segnalazione, inviata il 24 maggio, descrive un’intensa attività rumorosa che si protrae durante le ore notturne. Non sono stati indicati interventi delle autorità o ulteriori dettagli sulla situazione. La comunicazione è stata trasmessa in forma integrale.
Riportiamo di seguito in maniera integrale la mail di segnalazione ricevuta oggi, 24 maggio, da un lettore sulla situazione in piazza Garibaldi.Spettabile Redazione, sono le 5:46 del mattino. Vi scrivo adesso, dopo l’ennesima notte insonne passata in bianco, perché la situazione in piazza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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