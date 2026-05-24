Schiamazzi fino all' alba in piazza Garibaldi non si riesce più a dormire

Notizia in breve

Un lettore ha segnalato schiamazzi continui fino alle prime ore del mattino in piazza Garibaldi, impedendo il riposo ai residenti. La segnalazione, inviata il 24 maggio, descrive un’intensa attività rumorosa che si protrae durante le ore notturne. Non sono stati indicati interventi delle autorità o ulteriori dettagli sulla situazione. La comunicazione è stata trasmessa in forma integrale.