Schiamazzi fino all' alba in piazza Garibaldi non si riesce più a dormire
Un lettore ha segnalato che in piazza Garibaldi si sono verificati schiamazzi fino all’alba, disturbando il riposo dei residenti. La segnalazione è stata inviata tramite email oggi, 24 maggio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi delle forze dell’ordine o sulla durata dei disagi. La situazione ha causato difficoltà a dormire ai residenti della zona.
Riportiamo di seguito in maniera integrale la mail di segnalazione ricevuta oggi, 24 maggio, da un lettore sulla situazione in piazza Garibaldi.Spettabile Redazione, sono le 5:46 del mattino. Vi scrivo adesso, dopo l’ennesima notte insonne passata in bianco, perché la situazione in piazza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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