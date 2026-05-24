Schiamazzi fino all' alba in piazza Garibaldi non si riesce più a dormire

Notizia in breve

Un lettore ha segnalato che in piazza Garibaldi si sono verificati schiamazzi fino all’alba, disturbando il riposo dei residenti. La segnalazione è stata inviata tramite email oggi, 24 maggio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi delle forze dell’ordine o sulla durata dei disagi. La situazione ha causato difficoltà a dormire ai residenti della zona.