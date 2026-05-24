Sandefjord-Fredrikstad lunedì 25 maggio 2026 ore 19 | 15 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Lunedì 25 maggio alle 19:15 si gioca il match tra Sandefjord e Fredrikstad, posticipato del decimo turno di Eliteserien. Il Sandefjord ha deciso di confermare l’allenatore Tegstroem, che nelle ultime stagioni ha mantenuto la squadra ben al di sopra della zona retrocessione. Le formazioni sono ancora da annunciare, così come le quote e i pronostici, che verranno aggiornati nelle prossime ore.