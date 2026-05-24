Sandefjord-Fredrikstad lunedì 25 maggio 2026 ore 19 | 15 | formazioni quote pronostici
Lunedì 25 maggio alle 19:15 si gioca il match tra Sandefjord e Fredrikstad, posticipato del decimo turno di Eliteserien. Il Sandefjord ha deciso di confermare l’allenatore Tegstroem, che nelle ultime stagioni ha mantenuto la squadra ben al di sopra della zona retrocessione. Le formazioni sono ancora da annunciare, così come le quote e i pronostici, che verranno aggiornati nelle prossime ore.
Posticipo del decimo turno di Eliteserien norvegese che vede il Sandfjord opposto al Fredrikstad. I Guttane hanno confermato Tegstroem dopo una serie di stagioni di buon livello ben sopra la quota salvezza. L’andamento è speculare a quello dello scorsa stagione con un forte rendimento in casa ma anche 2 vittorie in trasferta in 5 gare. Gli Aristokraterne dopo 2 stagioni di alto profilo sono per il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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