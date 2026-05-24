Rotta balcanica la polizia slovena scova due trafficanti a dieci minuti dal confine | denunciati
La polizia slovena ha individuato due trafficanti e otto migranti irregolari tra venerdì e sabato, a dieci minuti dal confine. Durante controlli di routine, le forze dell’ordine hanno denunciato i trafficanti e soccorso i migranti. L’intervento si è svolto nel giro di poche ore, con le forze di sicurezza che hanno fermato i soggetti sospetti nelle vicinanze del confine balcanico. Nessuno è riuscito a oltrepassare il confine senza essere stato intercettato.
Doppio colpo per la polizia di Stato slovena, che tra venerdì 22 e ieri, sabato 23, ha scovato grazie ai controlli di routine due trafficanti e otto migranti irregolari che facevano loro da passeggeri. Oltre ai cittadini turchi, già ben noti sulla rotta balcanica, c'erano anche persone originarie. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie e thread social correlati
Trafficanti sulla rotta balcanica, spuntano anche i russi: arrestata una quarantaquattrenne, è residente a RiminiUna donna di 44 anni, di nazionalità russa e residente a Rimini, è stata arrestata nell'ambito di un'operazione contro il traffico di esseri umani...
Temi più discussi: Rotta balcanica, la polizia slovena scova due trafficanti a dieci minuti dal confine: denunciati; Il gioco della rotta balcanica è ancora sporco. Una cronaca dalla frontiera tra Bosnia e Croazia; SMANTELLATA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, CON RAMIFICAZIONI INTERNAZIONALI, FINALIZZATA AL FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA DI CITTADINI TURCHI CON BASI IN ITALIA, SVIZZERA, GERMANIA, FRANCIA - Polizia di Stato; Blitz nei magazzini abbandonati, maxi sgombero: trovati oltre 70 migranti.
Rotta balcanica, la polizia slovena scova due trafficanti a dieci minuti dal confine: denunciati ift.tt/GMzPWuy ift.tt/YpRfhBu x.com
Maxi operazione della Polizia a Varese contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina lungo la rotta balcanica. 8 i membri di una banda criminale attiva tra Italia, Svizzera, Germania e Francia, finiti in carcere. Il gruppo gestiva il trasferimento illegale facebook
Rotta balcanica, la polizia slovena scova due trafficanti a dieci minuti dal confine: denunciatiTra il primo pomeriggio di venerdì e ieri sera. Due dei migranti che trasportavano provengono dalla Cina; gli altri sei dalla Turchia ... triesteprima.it
Tra Italia, Svizzera e Germania la rete dei passeur turchi: otto arresti dopo l’indagine internazionaleOtto arresti dopo un’indagine internazionale sul traffico di migranti turchi lungo la rotta balcanica. Coinvolti Italia, Svizzera, Germania e Francia. newsmondo.it