Rotta balcanica la polizia slovena scova due trafficanti a dieci minuti dal confine | denunciati

Da triesteprima.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La polizia slovena ha individuato due trafficanti e otto migranti irregolari tra venerdì e sabato, a dieci minuti dal confine. Durante controlli di routine, le forze dell’ordine hanno denunciato i trafficanti e soccorso i migranti. L’intervento si è svolto nel giro di poche ore, con le forze di sicurezza che hanno fermato i soggetti sospetti nelle vicinanze del confine balcanico. Nessuno è riuscito a oltrepassare il confine senza essere stato intercettato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Doppio colpo per la polizia di Stato slovena, che tra venerdì 22 e ieri, sabato 23, ha scovato grazie ai controlli di routine due trafficanti e otto migranti irregolari che facevano loro da passeggeri. Oltre ai cittadini turchi, già ben noti sulla rotta balcanica, c'erano anche persone originarie. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Trafficanti sulla rotta balcanica, spuntano anche i russi: arrestata una quarantaquattrenne, è residente a RiminiUna donna di 44 anni, di nazionalità russa e residente a Rimini, è stata arrestata nell'ambito di un'operazione contro il traffico di esseri umani...

Temi più discussi: Rotta balcanica, la polizia slovena scova due trafficanti a dieci minuti dal confine: denunciati; Il gioco della rotta balcanica è ancora sporco. Una cronaca dalla frontiera tra Bosnia e Croazia; SMANTELLATA ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, CON RAMIFICAZIONI INTERNAZIONALI, FINALIZZATA AL FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA DI CITTADINI TURCHI CON BASI IN ITALIA, SVIZZERA, GERMANIA, FRANCIA - Polizia di Stato; Blitz nei magazzini abbandonati, maxi sgombero: trovati oltre 70 migranti.

rotta balcanica la poliziaRotta balcanica, la polizia slovena scova due trafficanti a dieci minuti dal confine: denunciatiTra il primo pomeriggio di venerdì e ieri sera. Due dei migranti che trasportavano provengono dalla Cina; gli altri sei dalla Turchia ... triesteprima.it

rotta balcanica la poliziaTra Italia, Svizzera e Germania la rete dei passeur turchi: otto arresti dopo l’indagine internazionaleOtto arresti dopo un’indagine internazionale sul traffico di migranti turchi lungo la rotta balcanica. Coinvolti Italia, Svizzera, Germania e Francia. newsmondo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web