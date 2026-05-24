Rotta balcanica la polizia slovena scova due trafficanti a dieci minuti dal confine | denunciati

Notizia in breve

La polizia slovena ha individuato due trafficanti e otto migranti irregolari tra venerdì e sabato, a dieci minuti dal confine. Durante controlli di routine, le forze dell’ordine hanno denunciato i trafficanti e soccorso i migranti. L’intervento si è svolto nel giro di poche ore, con le forze di sicurezza che hanno fermato i soggetti sospetti nelle vicinanze del confine balcanico. Nessuno è riuscito a oltrepassare il confine senza essere stato intercettato.