A Adrano, i lavori su via Vittorio Emanuele stanno per concludersi. Dopo aver completato gli interventi strutturali per la gestione delle acque e la stabilizzazione della strada, si procederà con il rifacimento del manto stradale. La fase finale prevede l'applicazione del nuovo asfalto, che interesserà l'intera arteria.

Il completamento di quest’opera è considerato prioritario in quanto Via Vittorio Emanuele rappresenta uno snodo cruciale per lo snellimento del traffico cittadino, attraversando per intero Adrano Entrano nella loro fase finale i lavori in via Vittorio Emanuele. Dopo il completamento degli interventi strutturali di regimazione delle acque e stabilizzazione del tratto, l'arteria sarà interessata ai lavori di rifacimento del manto stradale. Per consentire le operazioni di scarifica e posa dell'asfalto, la via rimarrà chiusa al traffico da oggi, giovedì 26, a sabato 28 marzo 2026. Il completamento di quest’opera è considerato, oltretutto, prioritario in quanto Via Vittorio Emanuele rappresenta uno snodo cruciale per lo snellimento del traffico cittadino, attraversando per intero Adrano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Adrano, verso il completamento dei lavori su via Vittorio Emanuele

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