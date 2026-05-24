Il Real Madrid ha concluso la stagione con una vittoria per 4-2 contro l'Athletic Club al Santiago Bernabeu. La partita si è disputata sabato e rappresenta l'ultimo match di un campionato che si è rivelato deludente per i blancos. La squadra ha segnato quattro gol, mentre gli avversari hanno realizzato due reti. La vittoria finale ha chiuso un ciclo di partite caratterizzate da risultati negativi.

2026-05-23 23:23:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Real Madrid ha concluso alla grande una stagione altrimenti triste con una vittoria per 4-2 sull’Athletic Club al Santiago Bernabeu sabato. Gonzalo Garcia, Jude Bellingham, Kylian Mbappe e Brahim Diaz hanno trovato tutti la rete per i Los Blancos, mentre Gorka Guruzeta e Urko Izeta hanno segnato per gli ospiti. Il Real ha aperto le marcature all’11’ grazie a Garcia, che ha sventato il sublime passaggio cross-field di Dani Carvajal in partenza dopo un preciso passaggio di gioco dei padroni di casa. Jude Bellingham ha raddoppiato cinque minuti prima dell’intervallo con un sontuoso mezzo tiro al volo che è volato alto in rete dopo un altro meraviglioso assist, questa volta di Thiago Pitarch. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Real Madrid – Athletic Club 4-2: i Blancos chiudono con una vittoria una stagione frustrante

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Real Madrid 3 - 1 Athletic Club 2020/21 PARTIDO COMPLETO

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