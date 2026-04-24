Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 24 aprile

Oggi, venerdì 24 aprile, vengono pubblicate le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali dedicati alla Juventus. La rassegna stampa include articoli e approfondimenti pubblicati sui quotidiani sportivi più diffusi, offrendo una panoramica sulle notizie e le analisi riguardanti la squadra in questa giornata. La selezione si concentra sui titoli principali e gli spazi dedicati alla Juventus nei giornali di oggi.

Spinazzola Juve, svolta in arrivo? Il rinnovo con il Napoli sembra più lontano. Le novità sulla possibile trattativa Rudiger Juventus, novità sul difensore tedesco: il rinnovo con il Real Madrid è sempre più vicino. La situazione Vlahovic Juve, in corso riflessioni importanti per il rinnovo: il club bianconero potrebbe valutare l’addio a zero! Ecco cosa filtra Mercato Juve, non solo Bernardo Silva: se parte Koopmeiners ci sono tre candidati pronti a sostituirlo. I nomi Nicolò Turco rivela: «La Juve è una seconda famiglia, ho il rimpianto di averla lasciata. Yildiz? All’inizio era timido ma poi.» Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 24 aprile Notizie correlate Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 24 febbraioPalestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima. Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 24 marzo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 aprile: la rassegna stampa; Rassegna Stampa | Genoa, De Rossi al centro di ogni articolo. Trapani conferma: Juventus? Resto qui; Chivu al centro dell'Inter. Juve, idee di mercato - La rassegna stampa del 15 aprile 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 aprile: la rassegna stampa. Milan e Juve, occasione ghiotta: le prime pagine dei principali giornali sportiviMilan e Juventus si affronteranno esattamente tra una settimana, domenica sera alle 20.45 a San Siro. Una gara che potrebbe essere decisiva per la qualificazione in ... milannews.it Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 24 aprileAmpio spazio alla clamorosa indiscrezione sulla panchina azzurra nei quotidiani oggi in edicola. Il mondo del calcio è scosso dalla suggestione. tuttomercatoweb.com CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA - facebook.com facebook Perché avete ascoltato i megafoni dell'ufficio stampa parallelo x.com