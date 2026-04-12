Lunedì 13 aprile 2026 alle 20:30 si gioca la partita tra Universitatea Cluj e Universitatea Craiova, valida per la quarta giornata dei playoff scudetto della Liga I romena. Si tratta di un incontro che mette di fronte due delle principali contendenti al titolo, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere un risultato importante in questa fase della stagione. Le quote e i pronostici sono già stati diffusi dagli analisti sportivi.

Quarta giornata dei playoff scudetto in Liga I romena e c’è grande attesa per la sfida al vertice tra l’Universitatea Cluj e l’Universitatea Craiova. In casa ?epcile ro?ii mister Bergodi sta facendo un autentico miracolo; mai la squadra era stata così vicina al titolo in tutta la sua storia e per la prima volta dopo tantissimi anni guarda dall’alto in basso i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Universitatea Cluj-Universitatea Craiova (lunedì 13 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Universitatea Cluj-CFR Cluj (lunedì 16 marzo 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiSi aprono i playoff scudetto in Liga I romena e la prima giornata propone il Derbiul Clujului tra l’Universitatea Cluj e il CFR Cluj.