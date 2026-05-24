Il patrimonio di Benedetta Rossi si aggira intorno ai 4 milioni di euro. La food blogger, nata nel 1972 nelle Marche, ha accumulato questa cifra grazie al successo delle sue attività online e alle pubblicazioni di libri di cucina. La sua popolarità si traduce anche in accordi commerciali e collaborazioni con aziende del settore alimentare. Le sue entrate derivano principalmente dai ricavi delle vendite dei libri, dai canali social e dagli eventi pubblici.

Benedetta Rossi è una delle food blogger più amate e seguite in Italia. Nata nel 1972 a Porto San Giorgio, nelle Marche, ha conquistato il cuore degli italiani grazie alla sua cucina genuina e una formula basata sulla spontaneità. I suoi piatti si basano su ricette tradizionali italiane, ma con un tocco moderno che li rende accessibili anche a chi ha poca esperienza ai fornelli. Con il suo approccio alla cucina, cerca di avvicinare le persone al mondo culinario, mostrando che può essere facile preparare e seguire le ricette, veloce e soprattutto alla portata di tutti. Benedetta ha iniziato così a condividere le sue ricette sul blog “ Fatto in casa da Benedetta”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quanto è il patrimonio di Benedetta Rossi? Cifre da capogiro

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