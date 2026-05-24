Una singola dose di psilocibina, sostanza presente nei funghi allucinogeni, potrebbe ridurre rapidamente i sintomi della depressione maggiore. Uno studio recente ha evidenziato effetti positivi nel trattamento di questa condizione, aprendo nuove possibilità terapeutiche. Nel frattempo, il governo ha ordinato alla Food and Drug Administration di accelerare le revisioni sui farmaci psichedelici, inclusi quelli a base di sostanze come la psilocibina.

Una singola dose di psilocibina, la sostanza psichedelica contenuta nei cosiddetti funghi allucinogeni, potrebbe alleviare rapidamente i sintomi della depressione maggiore. È quanto emerge da uno studio clinico randomizzato pubblicato su JAMA Network Open dai ricercatori del Karolinska Institutet, secondo cui gli effetti antidepressivi comparirebbero entro pochi giorni e potrebbero protrarsi per mesi. Il lavoro arriva mentre negli Stati Uniti gli psichedelici sono al centro dello scontro tra politica, business e regolazione sanitaria. Dopo aver bocciato nel 2024 la terapia assistita con MDMA per il disturbo da stress post-traumatico, la Food and Drug Administration è ora sotto pressione da parte dell’amministrazione di Donald Trump per accelerare l’approvazione di nuovi trattamenti basati su sostanze psichedeliche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Psilocibina contro la depressione, lo studio sui “funghi allucinogeni” mentre Trump ordina alla Fda di accelerare la revisione sui farmaci psichedelici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Psilocibina e depressione resistente: un passaggio storico per la ricerca clinica italiana

Notizie e thread social correlati

Trump firma un ordine esecutivo per accelerare la ricerca sui farmaci psichedelici: «Posso prenderne un po’ anche io?» – Il videoDurante la settimana, l’ex presidente ha firmato un ordine esecutivo volto a velocizzare la ricerca sui farmaci psichedelici.

Trump ordina nuovi dazi sui farmaci per spostare la produzione negli Usa. Ribassate le tariffe sui metalliIl 2 aprile 2026, negli Stati Uniti, sono state firmate due nuove ordinanze da parte dell’amministrazione.

Temi più discussi: Depressione: la sostanza che dà sollievo in 2 giorni (non è un farmaco); Trump approva (per decreto) la medicina psichedelica: ok a funghi allucinogeni ed Ecstasy per curare la depressione; Psilocibina: cos'è la sostanza che offrirebbe rapido sollievo in caso di depressione; Wolfe Research avvia copertura di Compass Pathways con rating outperform.

Nuovi farmaci psichedelici potrebbero trattare la depressione senza farti fare allucinazioni reddit

Trump approva (per decreto) la medicina psichedelica: ok a funghi allucinogeni ed Ecstasy per curare la depressioneDonald Trump firma il decreto che rivoluziona la psichiatria negli Usa: corsia preferenziale per psilocibina e Mdma contro la depressione e il Ptsd dei veterani. panorama.it

Psilocibina, Studio di fase 2: depressione crolla alla prima doseOtto giorni invece di sei settimane. La psilocibina contro la depressione funziona prima degli SSRI. Ma con un dettaglio scomodo. futuroprossimo.it