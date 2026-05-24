Un prefetto ha dichiarato che gli steward saranno presenti in piazza Venezia per supportare le forze dell'ordine. Ha aggiunto che il solo intervento repressivo potrebbe non essere sufficiente per gestire alcune situazioni. La dichiarazione è stata rilasciata in un'intervista riguardo alla gestione di piazza Garibaldi e Venezia, in relazione alle recenti vicende che si sono svolte in quelle aree.

“Vi sono situazioni nelle quali il solo intervento repressivo rischia di non essere sufficiente”. Le parole sono del prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi, in un'intervista rilasciata a Il Piccolo, mentre parla di come saranno gestite piazza Garibaldi e Venezia alla luce delle ultime vicende di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Case alle forze dell'ordine a Lecco: Piazza (Lega) propone la sperimentazione con ALERA Lecco, alcune abitazioni sono state sottoposte a controlli delle forze dell'ordine.

Argomenti più discussi: Petronzi: In piazza Venezia steward in aiuto alle forze dell'ordine. Ma sola repressione non è sufficiente; Il prefetto Petronzi: Ecco i piani per le tre piazze calde di Trieste.

Petronzi: In piazza Venezia steward in aiuto alle forze dell'ordine. Ma sola repressione non è sufficiente ift.tt/rLuhzg9 ift.tt/LfA1q7J x.com

Petronzi: In piazza Venezia steward in aiuto alle forze dell'ordine. Ma sola repressione non è sufficienteIl prefetto di Trieste l'ha detto in un'intervista a Il Piccolo, in cui ha parlato anche della situazione di piazza Garibaldi e piazza Libertà. La Regione si è già resa disponibile a finanziare la nuo ... triesteprima.it

Capodanno: Petronzi, attrezzati per ogni evenienzaPer questa sera, in occasione del Capodanno, sono state predisposte misure di contenimento nei numeri perché la piazza è stata limitata nel numero di persone che potranno accedervi; poi ci sarà un ... ansa.it