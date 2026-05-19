Case alle forze dell' ordine a Lecco | Piazza Lega propone la sperimentazione con ALER

A Lecco, alcune abitazioni sono state sottoposte a controlli delle forze dell'ordine. In risposta, un rappresentante politico di un partito locale ha avanzato la proposta di una sperimentazione con l’ente che gestisce gli alloggi popolari. La discussione si concentra sull’uso di strumenti pratici per migliorare la sicurezza e supportare chi opera quotidianamente per mantenere l’ordine e la legalità nella zona.

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