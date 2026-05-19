Case alle forze dell' ordine a Lecco | Piazza Lega propone la sperimentazione con ALER

Da leccotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecco, alcune abitazioni sono state sottoposte a controlli delle forze dell'ordine. In risposta, un rappresentante politico di un partito locale ha avanzato la proposta di una sperimentazione con l’ente che gestisce gli alloggi popolari. La discussione si concentra sull’uso di strumenti pratici per migliorare la sicurezza e supportare chi opera quotidianamente per mantenere l’ordine e la legalità nella zona.

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"La sicurezza si affronta con strumenti concreti e con la capacità di sostenere chi ogni giorno lavora sul territorio per garantire ordine e legalità."Carlo Piazza, capolista della Lega a Lecco, annuncia — in vista della visita dell'assessore regionale alla casa Paolo Franco — la proposta di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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