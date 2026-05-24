Perché alcune persone si sono inginocchiate in centro davanti alla bandiera della Palestina
Alcune persone si sono inginocchiate in centro davanti alla bandiera della Palestina, mantenendo il silenzio. L’azione si è svolta davanti agli sguardi di passanti che hanno osservato senza intervenire. Non sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine né altre azioni di protesta ufficiale. L’episodio si è verificato in un’area pubblica frequentata da cittadini di diversa provenienza. La motivazione dell’atto non è stata resa nota.
Inginocchiati, in silenzio, davanti alla bandiera della Palestina mentre i passanti diretti in centro osservavano basiti. È successo nel pomeriggio di domenica 24 maggio, a Monza, in via Vittorio Emanuele. Lì il corteo della pace partito da piazza Bonatti poco dopo le 15 si è fermato. Un flash. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Drugged, he couldnt resist offending the CEO who saved him, then vanished leaving all his wealth.
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