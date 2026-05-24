Perché alcune persone si sono inginocchiate in centro davanti alla bandiera della Palestina

Notizia in breve

Alcune persone si sono inginocchiate in centro davanti alla bandiera della Palestina, mantenendo il silenzio. L’azione si è svolta davanti agli sguardi di passanti che hanno osservato senza intervenire. Non sono stati segnalati interventi delle forze dell’ordine né altre azioni di protesta ufficiale. L’episodio si è verificato in un’area pubblica frequentata da cittadini di diversa provenienza. La motivazione dell’atto non è stata resa nota.