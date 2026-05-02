Finisce fuori strada con la bici | ciclista precipita per metri in un dirupo

Oggi, nel pomeriggio, un ciclista è finito fuori strada lungo la pista ciclabile che collega Bagnella a Nonio, nel Vco. L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno, quando l’uomo è precipitato per diversi metri in un dirupo, riportando vari traumi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e per il recupero del ferito. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente.

Incidente nel Vco. Oggi, sabato 2 maggio, poco dopo mezzogiorno sulla ciclabile che dalla località Bagnella di Omegna porta a Nonio un ciclista è finito fuori strada ed è precipitato in un dirupo per diversi metri procurandosi diversi traumi. Intervenuti sul posto il personale del 118 con.🔗 Leggi su Novaratoday.it STRADE bagnate… BICI distrutta Notizie correlate Precipita per 20 metri nel dirupo e finisce nel fiume: trovato morto 17enne in Valle VerzascaTragedia nella notte in Valle Verzasca, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo una caduta nel vuoto terminata nelle acque del fiume. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Finisce fuori strada con l'auto e muore sulla Provinciale tra Affi e Albarè; Incidente stradale: si invola e finisce fuori strada con la moto; Spaventoso incidente sulla Valsugana: camion sfonda il guardrail e finisce fuori strada (FOTO): in azione i vigili del fuoco; Leno, auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero. Incidente a San Casciano, sbalzato fuori strada finisce nel torrente: 18enne in ospedaleL'incidente si è verificato questa mattina nel comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze), sulla strada Provinciale 4 Volterrana in prossimità del ponte. Nell'incidente una persona, un giovane di ... 055firenze.it Giovane cade dallo scooter e finisce fuori strada in un torrente: interviene PegasoIncidente questa mattina a San Casciano in Val di Pesa dove un giovane, che viaggiava in scooter, è finito fuori strada all'altezza del ponte sulla strada ... gonews.it Primo piano | Drammatico incidente in moto: finisce fuori strada e muore - facebook.com facebook Leno, auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero x.com