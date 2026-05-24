Parliamo Manfredoniano | Rembambüte

Da ilsipontino.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di Manfredonia è stato trovato in stato di confusione, riferiscono i testimoni. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto segnalazioni di comportamenti incoerenti. Al momento, l’uomo si trova sotto osservazione, mentre le forze dell’ordine stanno valutando le sue condizioni. Non sono stati segnalati altri incidenti o coinvolgimenti di terze parti. La vicenda resta sotto monitoraggio, senza ulteriori sviluppi al momento.

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Che, o chi ha perso la capacità di ragionare, a causa dell’età avanzata. È triste sentir dire questo termine contro una persona anziana.Purtroppo l’Alzheimer quando arriva prescinde da qls distinzione. Domani potrebbe colpire me o te, a caso. La malattia colpisce la memoria e le funzioni cognitive, si ripercuote sulla capacità di parlare e di pensare. La persona affetta dal morbo manifesta stati di confusione, cambiamenti di umore e disorientamento spazio-temporale. Rivolta ad un soggetto non anziano l’aggettivo è offensivo perché attribuisce a corta intelligenza un semplice atteggiamento di incertezza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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