Mednow Volley nasce un nuovo progetto per la pallavolo giovanile

È stato annunciato il lancio di Mednow Volley, un progetto dedicato alla pallavolo giovanile che mira a promuovere un nuovo modello di sviluppo. La proposta si basa sulla collaborazione tra diverse società sportive, con l’obiettivo di condividere competenze e adottare una visione tecnica condivisa. Il progetto si rivolge a giovani atleti e staff tecnici interessati a un approccio innovativo e coordinato.

Nasce Mednow Volley, un nuovo progetto pensato per dare forma a un modello diverso di pallavolo giovanile, fondato sulla collaborazione tra società sportive, sulla condivisione delle competenze e su una visione tecnica comune. L’iniziativa si presenta come una proposta concreta per ripensare la crescita delle giovani atlete, mettendo al centro non solo il risultato sportivo, ma soprattutto la costruzione di un percorso strutturato, coerente e duraturo. Alla base del progetto c’è un’idea chiara: la crescita di un movimento sportivo passa dalla capacità di fare rete. Mednow Volley non nasce come una fusione tra club, ma come un ecosistema collaborativo in cui le diverse realtà coinvolte mantengono la propria identità e il proprio legame con il territorio, scegliendo però di lavorare all’interno di una direzione tecnico-sportiva condivisa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mednow Volley, nasce un nuovo progetto per la pallavolo giovanile Articoli correlati Enter Academy: alle OGR Torino nasce il nuovo vivaio dell’imprenditorialità giovanile internazionaleContrastare il declino demografico delle imprese giovanili attraverso un modello che unisce formazione esperienziale, ricerca accademica e un respiro... Orbita creativa’, il Comune di Cesena avvia un nuovo progetto a sostegno del protagonismo giovanileFavorire e sostenere il protagonismo giovanile, valorizzando creatività, partecipazione e capacità progettuale dei giovani del territorio.