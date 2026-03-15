Ordine d’arrivo F1 GP Cina 2026 | risultati e classifica gara

Sul circuito di Shanghai si è concluso il Gran Premio della Cina, seconda gara del Mondiale 2026 di Formula 1. I piloti hanno completato 56 giri in condizioni di gara intense, cercando di ottenere il massimo delle loro monoposto. La gara ha visto molti sorpassi e strategie diverse, con i piloti che hanno lottato per conquistare punti cruciali in questo appuntamento asiatico.

Calato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 56 giri intensi e tirati in cui spremere le proprie monoposto per massimizzare la prestazione, conquistando i punti pesanti di questo week end asiatico. La domanda prima del via era la seguente: la Mercedes sarà battibile? Le Frecce d’Argento partivano da una condizione di vantaggio, avendo monopolizzato la prima fila grazie alla pole-position di Kimi Antonelli a precedere George Russell. Piloti bolognese, tra l’altro, diventato il pilota più giovane di sempre a centrare la p.1 Ferrari andava all’attacco dalla seconda fila. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: risultati e classifica gara Articoli correlati Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: risultati e classifica garaCalato il sipario sul GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2026: risultati e classifica garaLIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi in fuga solitaria! Marquez in grande difficoltà, Bagnaia anonimo Quando la prossima gara di... MotoGP, Sprint GP Giappone: gli highlights della gara a Motegi Aggiornamenti e notizie su Ordine d'arrivo F1 GP Cina 2026... Temi più discussi: Gp Australia, l'ordine d'arrivo della gara oggi. Le classifiche del Mondiale di F1; Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da Leclerc; GP Australia, Russell batte Kimi, 1-2 Mercedes. Podio Leclerc, Lewis 4° - Risultati - Formula 1; Ferrari in testa per metà gara, ma vince Russell su Antonelli: 3° Leclerc. Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: risultati e classifica garaCalato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 56 giri ... oasport.it Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da LeclercCalato il sipario sul GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, è stato emesso il verdetto ... oasport.it L’appello arriva da Fusardi, presidente della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici: «No al trend della sostituzione facile». Ogni anno 3-4mila persone della nostra provincia si recano all’estero per turismo dentale facebook TRA CIVILI INNOCENTI “Israele aveva diramato un ordine di evacuazione su El Fawar, ma poi ha bombardato qui. Senza preavviso.” Per colpire un target, è stata distrutta la metà di un palazzo. E il #Libano assomiglia sempre più a #Gaza #Sidone. Con Ivo B x.com