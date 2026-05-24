Oltre una rissa alla settimana | stavolta coinvolti in dieci in via Lazzaretto vecchio

Nella serata del 23 maggio, intorno alle 22, circa dieci giovani si sono affrontati in una rissa tra via del Lazzaretto vecchio e via dei Burlo. Si tratta di un episodio che si inserisce in una serie di alterchi frequenti nel centro cittadino durante il fine settimana. L’incidente ha coinvolto persone che si sono colpite con calci e pugni, senza segnalare feriti gravi o interventi delle forze dell’ordine.

È ancora una volta maxi rissa per il sabato sera triestino. Secondo Il Piccolo ieri sera, 23 maggio, intorno alle 22, circa dieci giovani si sono presi a calci e pugni tra via del Lazzaretto vecchio e via dei Burlo. Una persona sarebbe stata lievemente ferita al volto. A recarsi sul posto il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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