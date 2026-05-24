Oltre una rissa alla settimana | stavolta sono in dieci in via Lazzaretto vecchio

Una rissa tra circa dieci giovani si è verificata ieri sera intorno alle 22 in via Lazzaretto Vecchio, a Trieste. I partecipanti si sono affrontati a calci e pugni tra via del Lazzaretto Vecchio e via dei Burlo. È la settima volta in poche settimane che si registra un episodio di violenza di questo tipo nel quartiere. Non sono stati segnalati feriti gravi o interventi delle forze dell’ordine.

È ancora una volta maxi rissa per il sabato sera triestino. Secondo Il Piccolo ieri sera, 23 maggio, intorno alle 22, circa dieci giovani si sono presi a calci e pugni tra via del Lazzaretto vecchio e via dei Burlo. Una persona sarebbe stata lievemente ferita al volto. A recarsi sul posto il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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