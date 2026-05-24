Olivia Dean a Milano | l’arte di amare il pop

Durante un concerto a Milano, il pubblico ha cantato a squarciagola i versi di Nice to Each Other, dimostrando grande coinvolgimento. La cantante ha interpretato la canzone in un’atmosfera di entusiasmo. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e attenta, con i presenti che hanno risposto ai versi in modo spontaneo. La performance si è svolta in un contesto di musica dal vivo, senza ulteriori dettagli su organizzazione o altri elementi dell’evento.

«If I come to Italy.» Il pubblico di Milano risponde a squarciagola, completando i versi di Nice to Each Other che, a posteriori, suonano quasi come una profezia. Bastano infatti pochi minuti, subito dopo l’intro, perché l’atmosfera si scaldi. Fuori, i petali rosa rivestono il palco; dentro, esplode l’energia di Olivia Dean che si prende la scena italiana per la prima volta, con un’unica, attesissima data a Rho Fiera Milano. Olivia Dean a Milano e la festa dell’amore. C’è un momento di pura spontaneità che detta il tono della serata e accorcia ogni distanza. È il compleanno della madre dell’artista, presente tra il pubblico. Olivia la indica entusiasta: «Ed è qui! Farò di tutto per renderle la serata speciale». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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