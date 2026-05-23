Olivia Dean in concerto a Milano è stata una terapia collettiva

Da vanityfair.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il concerto a Milano, Olivia Dean ha cantato davanti a un pubblico raccolto. La serata ha visto l’artista britannica esibirsi come unica data italiana, aprendo la stagione di Fiera Milano Live. La performance si è svolta senza interruzioni, con l’artista che ha proposto i suoi brani dal vivo. La serata si è conclusa senza incidenti o imprevisti, lasciando i presenti soddisfatti dell’esperienza musicale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La cantautrice britannica ha offerto tutto ciò di cui si può avere bisogno in un venerdì sera: uno shot di confidence, empowerment e gioia di vivere. È questa, in fondo, la medicina dietro i testi e le intenzioni di Olivia Dean, che sul palco ammette: «Credo di aver capito cos’è l’amore», per poi aggiungere la frase che fa davvero la differenza: «E credo di meritarmelo». Se ascoltare i suoi brani da soli significa ricreare uno stacchetto in calzini e t-shirt alla Risky Business, cercando disperatamente un escape dalla routine, il live - come ricorda la stessa artista - è invece l’occasione per essere presenti, prendere la vita come viene e celebrare l’inizio di una nuova stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

olivia dean in concerto a milano 232 stata una terapia collettiva
© Vanityfair.it - Olivia Dean in concerto a Milano è stata una terapia collettiva
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

David Byrne: Tiny Desk Concert

Video David Byrne: Tiny Desk Concert

Sullo stesso argomento

Dalla vittoria ai Grammy a Fiera Milano Live: il concerto di Olivia Dean cambia data e locationVenerdì 22 maggio a Fiera Milano Live arriva Olivia Dean, per una nuova tappa del suo tour.

Leggi anche: Olivia Dean ’trasloca’ a Fiera Milano Live

olivia dean olivia dean in concertoOlivia Dean in concerto a Milano è stata una terapia collettivaLa cantautrice britannica ha inaugurato la stagione di Fiera Milano Live con l’unica data italiana del suo Art of Loving Live Tour: tra Messy, romanticismo e discorsi sulla famiglia e sull’identità, O ... vanityfair.it

olivia dean olivia dean in concertoCon Olivia Dean in concerto a Milano io e la mia migliore amica abbiamo avuto finalmente tutto quello che ci aspettavamo dai vent'anniMolto più che lo show d'inaugurazione di Fiera Milano Live (Rho): Olivia Dean in concerto a Milano ha fatto fiorire la nostalgia delle amicizie eterne ... vogue.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web