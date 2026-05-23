Durante il concerto a Milano, Olivia Dean ha cantato davanti a un pubblico raccolto. La serata ha visto l’artista britannica esibirsi come unica data italiana, aprendo la stagione di Fiera Milano Live. La performance si è svolta senza interruzioni, con l’artista che ha proposto i suoi brani dal vivo. La serata si è conclusa senza incidenti o imprevisti, lasciando i presenti soddisfatti dell’esperienza musicale.

La cantautrice britannica ha offerto tutto ciò di cui si può avere bisogno in un venerdì sera: uno shot di confidence, empowerment e gioia di vivere. È questa, in fondo, la medicina dietro i testi e le intenzioni di Olivia Dean, che sul palco ammette: «Credo di aver capito cos’è l’amore», per poi aggiungere la frase che fa davvero la differenza: «E credo di meritarmelo». Se ascoltare i suoi brani da soli significa ricreare uno stacchetto in calzini e t-shirt alla Risky Business, cercando disperatamente un escape dalla routine, il live - come ricorda la stessa artista - è invece l’occasione per essere presenti, prendere la vita come viene e celebrare l’inizio di una nuova stagione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Olivia Dean in concerto a Milano è stata una terapia collettiva

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