Oleksandr Usyk torna a combattere sul ring, continuando a dimostrare la sua abilità nei pesi massimi con una serie di vittorie convincenti e prestazioni tecnicamente rilevanti. Nel frattempo, un kickboxer noto, ha deciso di sfidarlo sotto le Piramidi, portando in scena una sfida tra discipline diverse. La competizione tra i due atleti si svolge in un contesto che attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, mentre si aspetta di capire come si evolverà questa sfida.

A suon di vittorie schiaccianti e di prestazioni di elevato respiro tecnico, Oleksandr Usyk si è meritato la palma del miglior peso massimo dell’ultimo decennio e ha scritto memorabili pagine di storia del pugilato, unificando le quattro corone della categoria regina: la prima volta ci riuscì il 18 maggio 2024 regolando Tyson Fury per split decision a Riad, poi aveva dovuto cedere la IBF un mese più tardi su invito della stessa Federazione e tornò a essere il Campione del Mondo unico e indiscusso il 18 luglio 2025, mandando al tappeto Daniel Dubois dopo cinque riprese a Wembley. Il fuoriclasse ucraino è diventato il primo uomo della storia a mettersi al petto le cinture delle quattro sigle più importanti in due categorie di peso differenti, visto che in passato ci riuscì tra i pesi cruiser. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oleksandr Usyk torna sul ring: sarà sempre il padrone dei massimi? Il kickboxer Verhoeven ci prova sotto le Piramidi

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Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven | LAUNCH PRESS CONFERENCE

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