La finale dei playoff di League Two tra Notts County e Salford City si giocherà lunedì 25 maggio alle 16:00, in orario pomeridiano. La partita si svolgerà nel giorno di festa nel Regno Unito, lo Spring Bank Holiday. L’orario insolito è stato scelto per questa ragione, dato che il 25 maggio è un giorno di festa nazionale. Le formazioni e le quote non sono state ancora comunicate.

Lo strano orario pomeridiano di questa finale dei playoff di League Two tra Notts County e Salford City è dovuto al fatto che il 25 maggio nel Regno Unito è giorno di festa, per la precisione lo Spring Bank Holiday. Come è noto, il Notts County, il club calcistico professionistico più antico del mondo e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Notts County-Salford City (lunedì 25 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

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