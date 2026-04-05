Bristol City-Sheffield United lunedì 06 aprile 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 6 aprile 2026 alle 16:00 si gioca la partita tra Bristol City e Sheffield United. I Robins hanno vinto venerdì scorso in trasferta contro il Charlton, mentre le Blades hanno pareggiato 3-3 in casa dello Swansea dopo essere passate in vantaggio più volte. Entrambe le squadre scendono in campo con obiettivi diversi, in un match che potrebbe influenzare la loro posizione in classifica.

Bristol City e Sheffield United in campo a Pasquetta con i Robins che venerdì sera hanno espugnato il campo del Charlton e le Blades che invece si sono fatte imporre il 3-3 in casa dallo Swansea dopo essere andate in vantaggio per 1-0, 2-1 e 3-1. Un andamento preoccupante per la squadra di Chris Wilder. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bristol City-Sheffield United (lunedì 06 aprile 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Lecce-Atalanta (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiSono molto forti le motivazioni sia per il Lecce che per l’Atalanta, che si trovano di fronte al Via del Mare per la prossima giornata di Serie A. Juventus-Genoa (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiLa Juventus riprende la corsa al quarto posto dopo la pausa nazionali ripartendo dal turno casalingo contro il Genoa. Temi più discussi: Bristol City vs Sheffield United Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 06-04-2026; Hodgson torna clamorosamente in panchina: è il nuovo allenatore ad interim del Bristol City dopo l'esonero di Struber; Roy Hodgson torna in panchina, a 78 diventa allenatore ad interim del Bristol City; Standout star hauls Swansea City back at Sheffield United. Preview: Bristol City vs Sheffield United - prediction, team news, lineupsSports Mole previews Monday's Championship clash between Bristol City and Sheffield United, including predictions, team news and possible lineups. sportsmole.co.uk Bristol City v Sheffield UnitedFollow live text commentary, score updates and match stats from Bristol City v Sheffield United in the Championship ... bbc.com 28 febbraio 1976 League Cup, finale Manchester City vs Newcastle United 2-1 Terza finale per il Manchester City, che nel 1970 l'aveva vinta battendo il West Bromwich Albion, e nel 1974 persa contro il Wolverhampton. Dopo aver superato al secondo repla facebook