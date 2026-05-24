Napoli vs Udinese trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella trentottesima giornata di Serie A 20252026, Napoli e Udinese si affrontano in una partita che si gioca in Italia. La sfida si svolge tra una squadra già sicura di aver concluso il campionato e una che ha già ottenuto la salvezza. Il Napoli cerca una vittoria per consolidare il secondo posto in classifica, mentre l’Udinese, già salva, si prepara a disputare la gara senza obiettivi di classifica. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi nazionali.

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Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Contro i friulani già salvi, i partenopei hanno bisogno di una vittoria per blindare il secondo posto. Napoli vs Udinese si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Maradona NAPOLI VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver ottenuto la matematica qualificazione in Champions League, adesso i partenopei cercano un altro successo per avere la matematica certezza del secondo posto che, unito alla conquista della Supercoppa, renderebbe la stagione soddisfacente. I friulani possono ritenersi ampiamente soddisfatti per una stagione che li vedrà chiudere a metà classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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