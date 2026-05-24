Nella trentottesima giornata di Serie A 20252026, Napoli e Udinese si affrontano in una partita che si gioca in Italia. La sfida si svolge tra una squadra già sicura di aver concluso il campionato e una che ha già ottenuto la salvezza. Il Napoli cerca una vittoria per consolidare il secondo posto in classifica, mentre l’Udinese, già salva, si prepara a disputare la gara senza obiettivi di classifica. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi nazionali.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Contro i friulani già salvi, i partenopei hanno bisogno di una vittoria per blindare il secondo posto. Napoli vs Udinese si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Maradona NAPOLI VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver ottenuto la matematica qualificazione in Champions League, adesso i partenopei cercano un altro successo per avere la matematica certezza del secondo posto che, unito alla conquista della Supercoppa, renderebbe la stagione soddisfacente. I friulani possono ritenersi ampiamente soddisfatti per una stagione che li vedrà chiudere a metà classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Udinese, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE: Udinese - Napoli | 15ª giornata di Serie A | Simulazione streaming partita completa:

Notizie e thread social correlati

Catanzaro vs Bari, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaNella trentottesima giornata del campionato di Serie B 2025/2026, si affrontano Catanzaro e Bari.

Temi più discussi: Date e orari dell'ultima giornata di Serie A: quando si giocano le partite di Milan, Roma, Como e Juventus per la corsa Champions; Napoli-Udinese, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Napoli vs Udinese, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla; Serie A, ufficiali anticpi e posticipi della trentottesima giornata: data e orario di Napoli-Udinese.

Live Napoli-Udinese 1-0, gli azzurri vincono e blindano il secondo postoNapoli-Udinese, è il giorno dell'addio di Antonio Conte. Il tecnico salentino si prepara a salutare la gente di Napoli al termine di un cammino durato due anni. Uno scudetto ... ilmattino.it

Pronostico Napoli-Udinese: Conte si congeda con una vittoriaNapoli-Udinese è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, formazioni, tv, streaming. ilveggente.it