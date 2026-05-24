Napoli-Udinese 1-0 | palla visionaria di De Bruyne e 16esimo gol stagionale per Hojlund
Durante la partita tra Napoli e Udinese, il Napoli ha segnato il gol della vittoria al 16° minuto grazie a Hojlund, che ha segnato il suo 16° gol stagionale. Il gol è stato possibile grazie a un passaggio di Kevin De Bruyne, che ha effettuato una visione di gioco precisa e innovativa. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.
Il Napoli passa in vantaggio contro l'Udinese grazie a un'intuizione geniale di Kevin De Bruyne. Gol di Hojlund, 16 centro stagionale per lui. Napoli-Udinese, palla visionaria di De Bruyne 24’ sul cronometro, De Bruyne, subentrato ad Alisson infortunato, con una palla visionaria in profondità spacca la difesa friulana. Højlund ringrazia e di destro batte Okoye: il Napoli passa in vantaggio. Sedicesimo centro stagionale per il danese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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