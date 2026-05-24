Napoli-Udinese 1-0 | palla visionaria di De Bruyne e 16esimo gol stagionale per Hojlund

Notizia in breve

Durante la partita tra Napoli e Udinese, il Napoli ha segnato il gol della vittoria al 16° minuto grazie a Hojlund, che ha segnato il suo 16° gol stagionale. Il gol è stato possibile grazie a un passaggio di Kevin De Bruyne, che ha effettuato una visione di gioco precisa e innovativa. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0.