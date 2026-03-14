Dopo la partita tra Napoli e Lecce, terminata 2-1 a favore dei partenopei, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. La conferenza si svolge poco dopo il match, che ha visto il Napoli conquistare i tre punti in casa. Conte ha parlato delle dinamiche della partita e delle prossime sfide della squadra.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande della stampa nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce Db Milano 11012026 - campionato di calcio serie A Inter-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Antonio Conte espulsione L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande della stampa nella conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce A Danz: "Il Napoli è determinato, Conte ha recuperato giocatori importanti e ha una panchina che può fare la differenza" A Dazn: "Clean sheet? Sappiamo che non stiamo bene in questo senso, speriamo di farlo oggi. Ogni settimana l'allenatore provvede al meglio la partita". 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Lecce 2-1, a breve Conte in conferenza

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